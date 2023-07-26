Власти Белгородской области отказались полностью ремонтировать элитные дома, пострадавшие после обстрелов со стороны ВСУ.
Белгородские власти отказались от восстановления элитных домов
Комментарии
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Александр Батт
Это неправильно. Ущерб надо возмещать всем.
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4 час.
Владимир Алтайцев
Ух, как вы за богачей очко рвёте. Но если в первую очередь помогут богатеям, которых всех надо проверять на законность их доходов, то простым людям останется жить в шалашах - бюджет области просто не выдержит такой нагрузки.
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1 час.
Владимир Алтайцев
опять всё богатым за счёт бедных? Знакомая риторика упырей и кровососов.
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1 час.
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