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Белгородские власти отказались от восстановления элитных домов

Белгородские власти отказались от восстановления элитных домов

Власти Белгородской области отказались полностью ремонтировать элитные дома, пострадавшие после обстрелов со стороны ВСУ.

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Комментарии
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Александр Батт
Это неправильно. Ущерб надо возмещать всем.
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4 час.
Владимир Алтайцев
Ух, как вы  за богачей  очко рвёте. Но если в первую очередь  помогут богатеям, которых всех надо проверять на законность их доходов, то простым людям останется  жить в шалашах - бюджет области просто не выдержит такой  нагрузки.
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1 час.
Владимир Алтайцев
опять всё  богатым  за счёт бедных?  Знакомая  риторика упырей и кровососов.
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1 час.

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