Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Просто так её уволить нельзя". В правительстве готовится революционная отставка?

"Просто так её уволить нельзя". В правительстве готовится революционная отставка?

В правительстве, вероятнее всего, уже готовится революционная отставка. Считается, что главным кандидатом на вылет станет вице-премьер Татьяна Голикова, однако эксперты говорят, что просто так её уволить нельзя.

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Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
А как же Хуснуллин? А ведь он главный лоббист мигрантов.
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53 мин.
Виктор Дворников
да, у неё опыт очень большой при оптимизации медицыны, при этом развалив все сельское обеспечение таковой, таким образом из сельского места покинуло очень много спецов да ещё помогло что посокращали учебные учреждения в школах. И где теперь сельское хозяйство и чтоб востановить все это надо вложить очень большой капитал.
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48 мин.
Неизвестно Неизвестно
Мурашко уволят?
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48 мин.

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