В правительстве, вероятнее всего, уже готовится революционная отставка. Считается, что главным кандидатом на вылет станет вице-премьер Татьяна Голикова, однако эксперты говорят, что просто так её уволить нельзя.
"Просто так её уволить нельзя". В правительстве готовится революционная отставка?
Комментарии
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ЮС
Юдкевич Сергей
А как же Хуснуллин? А ведь он главный лоббист мигрантов.
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53 мин.
Виктор Дворников
да, у неё опыт очень большой при оптимизации медицыны, при этом развалив все сельское обеспечение таковой, таким образом из сельского места покинуло очень много спецов да ещё помогло что посокращали учебные учреждения в школах. И где теперь сельское хозяйство и чтоб востановить все это надо вложить очень большой капитал.
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48 мин.
Неизвестно Неизвестно
Мурашко уволят?
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48 мин.
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