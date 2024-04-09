"Просто так её уволить нельзя". В правительстве готовится революционная отставка?

Виктор Дворников

да, у неё опыт очень большой при оптимизации медицыны, при этом развалив все сельское обеспечение таковой, таким образом из сельского места покинуло очень много спецов да ещё помогло что посокращали учебные учреждения в школах. И где теперь сельское хозяйство и чтоб востановить все это надо вложить очень большой капитал.