Метель и снег обрушились на Иркутскую область

ИРКУТСК, 16 октября, ФедералПресс. Непогода обрушилась на Иркутскую область в понедельник. Жители региона наблюдают за окнами не только дождь, но и снег: такое природное явление зафиксировали автомобилисты, которые ехали по трассе в Нижнеудинске.
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