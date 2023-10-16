Метель и снег обрушились на Иркутскую область

ИРКУТСК, 16 октября, ФедералПресс. Непогода обрушилась на Иркутскую область в понедельник. Жители региона наблюдают за окнами не только дождь, но и снег: такое природное явление зафиксировали автомобилисты, которые ехали по трассе в Нижнеудинске.