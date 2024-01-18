Политические обозреватели Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер указали на то, что полученное от Организации Североатлантического Договора вооружение не позволило Вооружённым силам киевского режима добиться побед в рамках наступления.
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