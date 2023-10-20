Минобороны РФ показало кадры работы МТО в «Западной» группе войск в зоне СВО

Тыловые подразделения Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции (СВО) продолжают вести непрерывную работу по материально-техническому обеспечения (МТО) войск в полевых условиях.
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