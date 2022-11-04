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Соболев о запрете Абаскаля на мат в «Спартаке»: «Это работает. Он хочет, чтобы был рабочий подсказ – без негатива»

Александр Соболев рассказал, что при Гильермо Абаскале в «Спартаке» меньше матерятся. «У Абаскаля достаточно эмоциональные установки.

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