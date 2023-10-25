США одобрили поставку Латвии шести РСЗО M142 HIMARS

Рига запрашивала HIMARS с блоками пусковых установок для ракет GMLRS.Как ранее сообщал «Царьград», США накачивает вооружениями прибалтийские страны и Финляндию, очередным шагом в этом направлении стало одобрение поставки Латвии шести РСЗО M142 HIMARS на колесном шасси, сообщают «Известия».