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Царьград

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США одобрили поставку Латвии шести РСЗО M142 HIMARS

США одобрили поставку Латвии шести РСЗО M142 HIMARS

Рига запрашивала HIMARS с блоками пусковых установок для ракет GMLRS.Как ранее сообщал «Царьград», США накачивает вооружениями прибалтийские страны и Финляндию, очередным шагом в этом направлении стало одобрение поставки Латвии шести РСЗО M142 HIMARS на колесном шасси, сообщают «Известия».

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