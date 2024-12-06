Шоу, комедия, драма или все вместе? 10 лучших театральных премьер до конца года

Авангардный балет, «Щелкунчик», на которого можно достать билеты, театральное переложение Вонга Карвая, тройка, семерка, туз — и, конечно, «Чайка»: «Сноб» выбрал 10 спектаклей, на премьеры которых можно сходить в декабре.