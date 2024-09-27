«Чугунная смерть» прикончила 40 наемников, а в Волчанске огнеметами сожгли элитных боевиков ГУР: Карта специальной военной операции на Украине на 27 сентября 2024 года Юлия СоколоваУкраинские пропагандисты развернули масштабную кампанию вокруг руин Агрегатного завода в Волчанске, здания, которое ранее было под контролем российских бойцов.