Дмитрий Кулеба предупредил о серьезных экономических трудностях для Украины из-за снижения экспорта сельхозпродукции

Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины, сообщил на своем YouTube-канале о серьезных экономических трудностях, которые ожидают страну из-за сокращения экспорта сельскохозяйственной продукции.
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