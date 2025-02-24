Производство вагонов в Алтайском крае может сократиться в 2025 году

Предыдущие годы предприятия отрасли показывали рост выпуска продукции, однако теперь они столкнулись с проблемой организации логистики Объемы производства на вагоностроительных предприятиях Алтайского края могут сократиться в 2025 году из-за переизбытка подвижного состава в стране.
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