Производство вагонов в Алтайском крае может сократиться в 2025 году

Предыдущие годы предприятия отрасли показывали рост выпуска продукции, однако теперь они столкнулись с проблемой организации логистики Объемы производства на вагоностроительных предприятиях Алтайского края могут сократиться в 2025 году из-за переизбытка подвижного состава в стране.