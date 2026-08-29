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Новости Липецка

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Бренды России рассказали о храме Дмитрия Солунского в Берёзовке Липецкой области

Бренды России рассказали о храме Дмитрия Солунского в Берёзовке Липецкой области

Храм в селе Берёзовка Липецкой области, построенный в неорусском стиле по проекту архитектора Александра Померанцева, задумывался как мемориал в честь воинов, павших на Куликовом поле.

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