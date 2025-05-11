На Украине ответили на предложение Путина о прямых переговорах

Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на предложение Президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры, заявив о необходимости предварительного прекращения огня.
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