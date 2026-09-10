Число раненых при атаке катеров ВСУ в Сочи выросло до 28

Согласно уточненным данным, при атаке безэкипажных катеров ВСУ поздно вечером в среду, 9 сентября, пострадали 28 человек, включая двоих детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Глава свердловски...
- ФСБ: россиянка по...
- ВМС Франции захва...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым