В Алтайском крае прошел первый форум семейного предпринимательства «Мой бизнес – моя ДНК

На площадке Центра «Мой бизнес» состоялся первый в Алтайском крае форум семейного предпринимательства «Мой бизнес — моя ДНК», объединивший более 100 предпринимателей и представителей семейных бизнес- династий.
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