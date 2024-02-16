На Зеленодольской улице в Пензе запретили движение большегрузов

В Пензе на улице Зеленодольской 15 февраля появились новые дорожные знаки. В телеграм-канале УЖКХ города сообщается, что в ответ на многочисленные просьбы жителей были установлены запрещающие движение грузовых машин дорожные знаки.
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