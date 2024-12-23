Доллар бежит впереди себя

У страха глаза велики. Рынок настолько испугался декабрьских прогнозов FOMC, что начал рассуждать на тему, не завершен ли цикл монетарной экпансии ФРС? Котировки EURUSD рухнули к области двухлетнего дна, однако замедление американского PCE и «голубиные» комментарии чиновников центробанка вернули «медведей» по основной валютной паре с небес на землю.