Доллар бежит впереди себя

У страха глаза велики. Рынок настолько испугался декабрьских прогнозов FOMC, что начал рассуждать на тему, не завершен ли цикл монетарной экпансии ФРС? Котировки EURUSD рухнули к области двухлетнего дна, однако замедление американского PCE и «голубиные» комментарии чиновников центробанка вернули «медведей» по основной валютной паре с небес на землю.
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