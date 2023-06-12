Враг занял село Новодаровка на Времеевском выступе (КАРТА)

Враг занял село Новодаровка на Времеевском выступе на запорожском фронте. Боевики ВСУ вошли в село еще 4 июня, потом их выбили наши бойцы, затем противник зашёл снова.
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