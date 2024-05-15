Не надо злить Путина. Или почему посадили очередного зама

НП

Наталья Павлова

Главный кадровик и «хранитель тайн» Минобороны, жена кадровика и две дочери кадровика... У них там семейный подряд? Хотя, если присмотреться, то у нас в госструктурах, в МО целыми семьями работают/служат. А это никак не злит ВВП? А награждённых по спискам Кузнецова из "волшебных полкОв" никак нельзя отследить? И отправить их цепочкой за "поводырём"?