Генерала и его жену задержали в собственной постели: Главный кадровик и «хранитель тайн» Минобороны попал в СИЗО Еще не закончилось следствие после недавнего ареста зама министра обороны Тимура Иванова (ему инкриминируют взятку в особо крупном размере — 1,2 млрд.
Не надо злить Путина. Или почему посадили очередного зама
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Главный кадровик и «хранитель тайн» Минобороны, жена кадровика и две дочери кадровика... У них там семейный подряд? Хотя, если присмотреться, то у нас в госструктурах, в МО целыми семьями работают/служат. А это никак не злит ВВП? А награждённых по спискам Кузнецова из "волшебных полкОв" никак нельзя отследить? И отправить их цепочкой за "поводырём"?
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9 час.
Н
Николай
В передаче Военная приёмка говорят ВСЁ: где расположено производство, что делают и САМОЕ главное - проскакивают технологические данные: такой-то полимер обрабатывается при температуре ТАКОЙ-ТО! Недаром у супостатов есть термин Now How - ЗНАЮ КАК!!! Для профессионала в определённой области достаточно этой цифирки! ЦРУ записи ВП, наверное, просматривают не один раз!!! М.б. и с этой передачи мзду имел!?
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7 час.
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