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Не надо злить Путина. Или почему посадили очередного зама

Не надо злить Путина. Или почему посадили очередного зама

Генерала и его жену задержали в собственной постели: Главный кадровик и «хранитель тайн» Минобороны попал в СИЗО Еще не закончилось следствие после недавнего ареста зама министра обороны Тимура Иванова (ему инкриминируют взятку в особо крупном размере — 1,2 млрд.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Главный кадровик и «хранитель тайн» Минобороны, жена кадровика и две дочери кадровика... У них там семейный подряд? Хотя, если присмотреться, то у нас в госструктурах, в МО целыми семьями работают/служат. А это никак не злит ВВП? А награждённых по спискам Кузнецова из &quot;волшебных полкОв&quot; никак нельзя отследить? И отправить их цепочкой за &quot;поводырём&quot;?
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9 час.
Н
Николай
В передаче Военная приёмка говорят ВСЁ: где расположено производство, что делают и САМОЕ главное - проскакивают технологические данные: такой-то полимер обрабатывается при температуре ТАКОЙ-ТО! Недаром у супостатов есть термин Now How - ЗНАЮ КАК!!! Для профессионала в определённой области достаточно этой цифирки! ЦРУ записи ВП, наверное,  просматривают не один раз!!! М.б. и с этой передачи мзду имел!?
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7 час.

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