Аналитик Юшков: нефть может подорожать до $120—130 за баррель

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков допустил рост мировых цен на нефть до $120—130 за баррель, если Саудовской Аравии потребуется несколько недель на ремонт нефтепровода «Восток — Запад».
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