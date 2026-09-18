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За рулем

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Каждый второй водитель отключает электронные помощники в авто — в чем причина?

Каждый второй водитель отключает электронные помощники в авто — в чем причина?

Опрос, в котором поучаствовали больше тысячи автомобилистов из крупных российских городов, показал любопытную картину: 57% респондентов либо вовсе не пользуются системами активной безопасности и помощи водителю, либо стараются выключать их прямо в поездке.

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