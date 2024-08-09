Роман Ротенберг оценил вероятность приглашения Александра Овечкина в СКА

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что не стал бы отказываться от подписания контракта с российским нападающим и капитаном клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным.