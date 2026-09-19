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Why James Gandolfini Thought HBO Wouldn't Cast Him In The Sopranos

Why James Gandolfini Thought HBO Wouldn't Cast Him In The Sopranos

James Gandolfini as Tony Soprano is one of the greatest casting decisions of all time, but the star didn't believe HBO thought he was leading man material.

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