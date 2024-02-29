🚜 В Белогорском районе агрономы приступили к посеву гороха Для сельхозпредприятия это первый опыт работы с ранними яровыми культурами.
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🚜 В Белогорском районе агрономы приступили к посеву гороха Для сельхозпредприятия это первый опыт работы с ранними яровыми культурами.