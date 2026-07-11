«Постой, паровоз»: как вор в законе Сека написал романс для Никулина

Знаменитый романс «Постой, паровоз» для фильма «Операция Ы» написал вор в законе Сека.Кто на самом деле написал роман «Постой, паровоз», который звучит в фильме «Операция Ы»? Разбираемся в этом вместе с lenta.
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