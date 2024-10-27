«Государство-киностудия с дебильным кинорежиссёром во главе»: украинцам продолжают «закручивать гайки»

В Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях сотрудники СБУ арестовали 19 администраторов телеграм-каналов: «агенты дезинформации», как их сразу же окрестили в местных СМИ, «снимали провокационные стримы и распространяли фейковые сообщения об украинских военнослужащих, в частности, сотрудниках ТЦК, а также публично призывали военнообязанных уклоняться от мобилизации».
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