«Государство-киностудия с дебильным кинорежиссёром во главе»: украинцам продолжают «закручивать гайки»

В Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях сотрудники СБУ арестовали 19 администраторов телеграм-каналов: «агенты дезинформации», как их сразу же окрестили в местных СМИ, «снимали провокационные стримы и распространяли фейковые сообщения об украинских военнослужащих, в частности, сотрудниках ТЦК, а также публично призывали военнообязанных уклоняться от мобилизации».