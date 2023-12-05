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Лидер демократов в сенате США Шумер ходатайствовал о помощи Украине

Лидер демократов в сенате США Шумер ходатайствовал о помощи Украине

Представитель Демократической партии США в сенате Чак Шумер сделал ходатайство о начале голосования по запросу президента Джо Байдена на выделение нового пакета финансирования на цели безопасности, в том числе поддержку Украины.

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