Лидер демократов в сенате США Шумер ходатайствовал о помощи Украине

Представитель Демократической партии США в сенате Чак Шумер сделал ходатайство о начале голосования по запросу президента Джо Байдена на выделение нового пакета финансирования на цели безопасности, в том числе поддержку Украины.
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