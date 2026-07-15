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Царьград

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Guardian: британские метеорологи заявили, что климат XX века исчез и никогда не повторится

Guardian: британские метеорологи заявили, что климат XX века исчез и никогда не повторится

Специалисты Метеорологического управления Великобритании (Met Office) установили, что климатическая система претерпела столь глубокие изменения, что погодные явления, типичные для начала 1900-х годов исчезли.

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