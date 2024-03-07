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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Торпедо» играет на максимуме. У СКА тоже молодая команда. Посмотреть на средний возраст – разница в год. Разница в деталях»

СКА обыграл «Торпедо» (4:1, 3-1) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. – В прошлом плей-офф первые два матча серии с «Торпедо» тоже были очень упорными, а третий и четвертый СКА забрал.

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