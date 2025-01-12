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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Снукер. Мастерс. 1/8 финала. Мерфи обыграл Уилсона, Селби встретится с Картером, О’Салливан снялся

Снукер Мастерс Лондон, Англия 1/8 финала 12 января Нил Робертсон (Австралия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 6:5 Шон Мерфи (Англия) – Гэри Уилсон (Англия) – 6:3 13 января Марк Уильямс (Уэльс) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 16.

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