Снукер. Мастерс. 1/8 финала. Мерфи обыграл Уилсона, Селби встретится с Картером, О’Салливан снялся

Снукер Мастерс Лондон, Англия 1/8 финала 12 января Нил Робертсон (Австралия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 6:5 Шон Мерфи (Англия) – Гэри Уилсон (Англия) – 6:3 13 января Марк Уильямс (Уэльс) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 16.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии