Михайло Подоляк Михайло Подоляк: Україна підриватиме лінії постачання армії Росії За словами Подоляка, мета такої стратегії – підірвати логістику та "посіяти хаос" всередині російських військ, позбавивши їх боєприпасів та необхідного постачання Українські спецслужби мають намір у найближчі кілька місяців атакувати лінії постачання російської армії – склади боєприпасів, військові бази, залізничні лінії та електромережі, як […] Сообщение Михайло Подоляк: Україна підриватиме лінії постачання армії Росії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.