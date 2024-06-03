В Суздале близится завершение работ по благоустройству площади у Торговых рядов

Во Владимирской области проводятся проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, так как несвоевременное исполнение обязательств может повлечь причинение вреда охраняемым интересам общества и государства.