Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Надо возрождать русские программы , например "Конкурс русской песни"Алексей Мишин о «...
  • Адександр Соловьев
    Попади он пропадом за такие деньги, какие этот еврей платит участникам из нашего кармана!Когда прочитал, что Ягудин з...Алексей Мишин о «...
  • Одиссей Одиссеев
    Ну, не такие уж и тупые оказались французы, коли не захотели иметь президентом нападающего футболиста.Бензема набрал 1 ...

Тайриз Макси набрал 38 очков в матче с «Торонто»

Тайриз Макси набрал 38 очков в матче с «Торонто»

В первом матче серии первого раунда против «Рэпторс» защитник «Филадельфии» Тайриз Макси набрал 38 очков за 38 минут игрового времени.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх