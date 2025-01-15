НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

64 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Шаповалов
    Когда Россию называют нищей помните, они сюда лезут НЕ за нищетой.Роберт Кеннеди-мл...
  • Михаил Шаповалов
    Ни чего личного, кроме ваших богатств.Роберт Кеннеди-мл...
  • Владимир Карпов
    Да похоже не "невысокую эффективность" показала наша централизованность принятия решений, а полную неэффективность !!!Крах режима Асада...

«Били весьма удачно»: в ходе массированного ракетного удара по Украине поражены НПЗ и газовое хранилище

«Били весьма удачно»: в ходе массированного ракетного удара по Украине поражены НПЗ и газовое хранилище

Российские войска осуществили массированный ракетный удар по ряду регионов Украины. В пусках были задействованы шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, семь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и несколько МиГ-31И с ракетами «Кинжал» на борту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх