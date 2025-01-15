«Били весьма удачно»: в ходе массированного ракетного удара по Украине поражены НПЗ и газовое хранилище

Российские войска осуществили массированный ракетный удар по ряду регионов Украины. В пусках были задействованы шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, семь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и несколько МиГ-31И с ракетами «Кинжал» на борту.