«Били весьма удачно»: в ходе массированного ракетного удара по Украине поражены НПЗ и газовое хранилище

Российские войска осуществили массированный ракетный удар по ряду регионов Украины. В пусках были задействованы шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, семь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и несколько МиГ-31И с ракетами «Кинжал» на борту.
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