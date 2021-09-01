США заявили о наменерении помочь Украине реализовать ее евроатлантические амбиции

Соглашение между США и Украиной, подписанное 31 августа в Вашингтоне оборонными ведомствами двух стран, нацелено на обеспечение «безопасности в Черном море» и взаимодействие в таких сферах, как кибербезопасность и обмен разведданными, пишет ТАСС.