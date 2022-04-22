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Свершилось. Каждый получит по 15 000 рублей с 23 апреля

Свершилось. Каждый получит по 15 000 рублей с 23 апреля

Новую денежную выплату от государства начнут получать российские граждане уже в ближайшие дни. С 23 апреля деньги будут зачисляться на банковские карты каждому, кто принял участие в программе, организованной правительством РФ, сообщает PRIMPRESS.

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