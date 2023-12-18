FT: Украине предлагают пойти на заморозку конфликта и выдать это за победу

РИАМО - 18 дек. Газета Financial Times со ссылкой на бывшего американского чиновника сообщает, что некоторые активные союзники Украины рассматривают возможность «заморозки конфликта» и предлагают это представить как свою победу, пишет РИА Новости.
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