Ливия заявила о заинтересованности в присоединении к БРИКС

Ливия заинтересована в присоединении к БРИКС, такая возможность изучается в правительственных кругах, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел правительства национального единства Ливии Тахер аль-Баур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии