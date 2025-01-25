Хиросима и Чернобыль: ядерщики раскрывают ключевые различия между атомной бомбардировкой и ядерной катастрофой Юлия ЧелкановаЯдерные катастрофы Хиросимы и Чернобыля представляют собой два совершенно разных события, каждое из которых оставило свой след в истории человечества.