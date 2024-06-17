Психолог Александрова раскрыла, какой отпуск полезнее: один длинный или несколько коротких

МОСКВА, 17 июня, ФедералПресс. В современном ритме жизни актуален вопрос оптимального отдыха. Нередко задается вопрос: для организма лучше один продолжительный отпуск или несколько перерывов в течение года? Оптимальную стратегию раскрыла психолог, сексолог Евгения Александрова.