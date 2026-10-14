Добрый вечер! Завтра в Донецке на 3°C прохладнее. Прогнозируется температура от +11°C до +19°C. 🌧️☔ Облачно, дождь, местами сильный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вечерний Донецк
- Вечерний Донецк
- АЗ Открылся магазин ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым