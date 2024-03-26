Ростелеком и Росатом расширяют сотрудничество в области цифровых проектов в Арктике

ПАО «Ростелеком» и АО «Атомэнергопром» (входит в Госкорпорацию «Росатом») заключили соглашение, направленное на долгосрочное сотрудничество и взаимодействие в области цифрового развития отдалённых и труднодоступных регионов Российской Федерации.
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