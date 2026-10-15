Женщина-пешеход, которую сбили на Партизанской улице, умерла от полученных травмКак сообщили в УМВД региона, в медицинском учреждении скончалась 39-летняя женщина, которую вечером 13 октября сбили на Партизанской улице.
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