«Прежде чем знакомить ребенка со своей подругой, спроси разрешения у меня!» – заявляет бывшая жена– За три года после развода у него уже как минимум пятая подруга! – с возмущением в голосе рассказывает про бывшего мужа тридцатидвухлетняя Татьяна.