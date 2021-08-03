Гражданочка

21 подписчик

Свежие комментарии

  • Ирина
    Это верно - смотреть за детьми большая ответственность моральная и материальные затраты ощутимые. К сожалению, молоды...Бабушка потребова...
  • Luidmila
    Не отдавать, потому что только отдай, она продолжит в том же духе.Деньги отдала мош...
  • Ирина
    История стара, как мир. Ребёнку нужен отец, но он не нужен отцу.Хочу позвонить би...

«Прежде чем знакомить ребенка со своей подругой, спроси разрешения у меня!» – заявляет бывшая жена

«Прежде чем знакомить ребенка со своей подругой, спроси разрешения у меня!» – заявляет бывшая жена

«Прежде чем знакомить ребенка со своей подругой, спроси разрешения у меня!» – заявляет бывшая жена– За три года после развода у него уже как минимум пятая подруга! – с возмущением в голосе рассказывает про бывшего мужа тридцатидвухлетняя Татьяна.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх