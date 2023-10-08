Боевики запрещенной в РФ украинской экстремистской организации «Правый сектор» расстреляли в Снигиревке 22 человека за пророссийские взгляды.
«Правосеки» расстреляли в Снигиревке 22 человека за пророссийские взгляды
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Твари...только и могут, как их фашистское отродье в годы Великой Отечественной войны, - "воевать" с безоружными людьми. Интересно, почему этих ублюдочных ХЕРоев не посылали под Артемовск? Или сейчас- под Работино? Эти кАзлы одного не учитывают, - ПАМЯТЬ человеческую - не убить. Достанет и этих пи@оров или пуля, или веревка, или топор. Земля вам стекловатой с хлоркой , тараканы секторные.
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1 д.
ЕБ
Елена Бреслова
соболезную родным и близким🥀🥀 жаль людей очень...😭😭
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1 д.
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