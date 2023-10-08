«Правосеки» расстреляли в Снигиревке 22 человека за пророссийские взгляды

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ

Твари...только и могут, как их фашистское отродье в годы Великой Отечественной войны, - "воевать" с безоружными людьми. Интересно, почему этих ублюдочных ХЕРоев не посылали под Артемовск? Или сейчас- под Работино? Эти кАзлы одного не учитывают, - ПАМЯТЬ человеческую - не убить. Достанет и этих пи@оров или пуля, или веревка, или топор. Земля вам стекловатой с хлоркой , тараканы секторные.