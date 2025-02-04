Игорь Додон: "Пришло время реинтеграции страны"

Нынешний энергетический кризис показал, что Приднестровский регион не может выжить без Молдовы, а Кишинев без этого региона намного слабее и уязвимее - как с энергетической точки зрения, так и с других перспектив.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии