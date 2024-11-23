WSJ: Украина заявила о работе над «более чем одной» баллистической ракетой

Украина работает над созданием «более чем одной» модели баллистической ракеты, как сообщила заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр в интервью для The Wall Street Journal.
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