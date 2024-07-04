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Медвежий угол

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Муфтият Дагестана выступил "тараном" - никаб хотят запретить на всём Северном Кавказе

Муфтият Дагестана выступил "тараном" - никаб хотят запретить на всём Северном Кавказе

Об этом не говорят Это хорошо, но всё равно мало. Только если это не первый этап и не будет официального законодательного запрета.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Как захотят, так и перехотят. Экстремисты не позволят!
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4 час.
лм
людмила мишенкова
Всю жизнь наши  мусульмане Кавказа жили без хиджабов и никабов и верили в Аллаха. Что с ними произошло сейчас, откуда такое рвение.  Нашу Верховную власть ничего не напрягает в этой странно изменившейся ситуации. Они чего ждут?
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1 час.
М
ММ
&quot;Отец турков (Ататюрк), ему удалось сто лет назад покончить с фундаменталистaми за один день. Он издал закон, согласно которому все турчанки получили право одеваться как они хотят, а проститутки обязаны были носить паранджу.&quot; Надо официально разрешить проституцию. И чтоб проститутки носили хиджаб!
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31 мин.

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