Муфтият Дагестана выступил "тараном" - никаб хотят запретить на всём Северном Кавказе

Игорь Васиков Как захотят, так и перехотят. Экстремисты не позволят!

лм людмила мишенкова Всю жизнь наши мусульмане Кавказа жили без хиджабов и никабов и верили в Аллаха. Что с ними произошло сейчас, откуда такое рвение. Нашу Верховную власть ничего не напрягает в этой странно изменившейся ситуации. Они чего ждут?