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Главный тренер «Астаны» Благоевич: «В рамках наших возможностей мы не можем кого-либо подписать, если не решим вопрос бюджета»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич рассказал о трансферных планах и слухах. – Определенный список уже давно лежит перед руководством.

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