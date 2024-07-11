"ЧЕТВЕРЫХ ПОЙМАЛИ, ДВОЕ ХОДЯТ ГДЕ-ТО": ПЕДОФИЛЫ-МИГРАНТЫ ЕДУТ В "ТУР ПО РОССИИ"

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Когда начнут привлекать такого рада приспособленцев за невыполнение своего долга перед гражданами
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13 час.
Роман Романов
А чем химическая кастрация не подходит? Выжигать концентрированной серной кислотой. По моему, тоже не плохо. /...  всё, что торчит (уши тоже)./🤔
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9 час.
Vova Гарин
👌👍👍😁
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5 час.

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